Житель Ставрополья рассекал по Уфе с поддельными госномерами

Фото: региональная Госавтоинспекция

На днях госавтоинспекторы Башкирии задержали в Уфе водителя, который управлял автомобилем с подложными госномерами. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 26-летний житель Ставрополья за рулем «Kia K5» приделал к своей иномарке несуществующие номера и беспрепятственно гонял по дорогам республики. Когда же гонщика задержали сотрудники ГИБДД, они изъяли у парня поддельный регистрационный знак, а также выяснили, что он был лишен ранее водительских прав за превышение скорости.

- В отношении водителя составлено несколько административных материалов, в том числе и за управление транспортным средством будучи лишенным права управления. В настоящее время материалы направлены в суд, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.