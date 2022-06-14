В Башкирии компанию подростков застали за отвратительным занятием на городской набережной

Фото: Игорь Миронов

В Салавате компания подростков-вандалов разгромила набережную, которую облюбовали для отдыха горожане. Об этом вопиющим инциденте рассказал мэр Салавата Игорь Миронов на своей странице в соцсетях. Как сообщил чиновник, хулиганы сломали скамью-качель.

- Нашкодивших мальчишек оперативно нашли, родителей пригласили для беседы. Ремонт они возьмут на себя, да и сумма ущерба не сказать, чтобы значительная, менее 10 тысяч рублей. Не буду сейчас писать имена ребят и их родителей, думаю свою «минуту славы» они уже получили. Безусловно, «преступление» должно заканчиваться «наказанием», - подчеркнул Игорь Миронов.

Фото: Игорь Миронов

Также мэр Салавата обратил внимание, что родители должны разговаривать со своими детьми и объяснять им, как важно сохранять чужой труд.