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Происшествия13 июня 2022 16:15

В Башкирии на выходных утонули двое мужчин

Сейчас личности погибших устанавливают правоохранители
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: "КП" Архив

В Башкирии на минувших выходных в водоемах утонули двое мужчин. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Первый инцидент произошел в Уфимском районе: там в реке Дема жители СНТ «Монтажник» обнаружили тело мужчины и вызвали полицию. Тело достали из воды и передали на судмедэкспертизу. Стражам порядка предстоит установить личность мужчины, а также выяснить причину смерти.

Второй инцидент произошел неподалеку от деревни Хорошаево в Караидельском районе – там из реки Уфы полицейские также вытащили тело утонувшего мужчины. Его личность и обстоятельства гибели также предстоит выяснить криминалистам.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала, когда можно открывать купальный сезон, а когда с купанием стоит повременить, а также публиковала список разрешенных пляжей в Уфе.