Жители одного из городов Башкирии пожаловались на огромную лужу-озеро

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Жители Стерлитамака пожаловались на огромную лужу, больше напоминающую настоящее озеро, прямо напротив местного рынка. Отмечается, что площадку затопило после проливных дождей, обрушившихся на Башкирию на прошлой неделе – и теперь обойти ее, не замочив ноги – непосильная задача.

- Ну что, клев есть? Открыли уже купальный сезон? – иронизируют местные жители.

- С такими ценами на рынке впору выйти и утопиться в этом озере, - вздыхают другие горожане.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала про то, как ливень затопил одну из улиц в уфимской Деме, из-за чего там образовалось «море» прямо посреди улицы. Тогда местные жильцы шутили, что можно покупать байдарки, ведь синоптики обещают дождливое лето.

Отметим, что на этой неделе, судя по прогнозам метеорологов, ливни немного утихнут, хотя сохранится пасмурная погода и дожди, зато заметно потеплеет.