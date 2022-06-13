Во время празднования Дня города в Уфе сотрудники ГИБДД задержали 40 пьяных водителей

Накануне каждых выходных сотрудники региональной Госавтоинспекции анонсируют масштабные рейды среди водителей, и каждый раз результаты проверок впечатляют своими результатами. Так только за 12 июня дорожные полицейские выявили более 1,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, а также задержали 40 водителей, которые сели пьяными за руль. Среди прочих нарушений регистрировались: превышение скорости, обгоны в запрещенных местах и выезды на встречную полосу, а также вождение без прав.

Напомним, вчера в селе Тирлянский Белорецкого района молодая женщина без водительских прав села за руль «пятерки», но не справилась с управлением и слетела с дороги, протаранив электроопору. Сейчас горе-водительница находится в больнице, также ей грозит внушительный административный штраф.