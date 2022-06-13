«Народ идет, а праздника и нет»: уфимцы пожаловались на толкучку и отсутствие туалетов на Дне города

На празднике собрались несколько десятков тысяч уфимцев и гостей города. Фото: vk.com/radiyhabirov

Вчера в Уфе состоялось торжественное открытие парка «Кашкадан» в Сипайлово, которое приурочили ко Дню города. Уфимцам обещали грандиозную развлекательную программу, праздничный концерт с участием российских звезд, а также фейерверк. Многие остались в полном восторге и от салюта, и от нового светомузыкального фонтана, и от общей атмосферы, а вот некоторым уфимцам праздник пришелся совсем не по душе.

- Три дня настраивали звук (звук на концертной площадке – Ред.), а толку ноль. Ужасная организация праздника, только полиции можно поставить пять с плюсом, их много было. В паре приехал весь город – и что мы увидели? Аттракционы, сцена, фастфуды – все мимо, и главный вопрос – где туалеты? По 40 минут приходилось стоять в очереди, - возмущается уфимка Анастасия А.

А вот кому-то пришлось не по душе, что на праздновании Дня города и Дня России … включили музыку зарубежных исполнителей.

- Пришла подавленная с праздника Дня России в парке Кашкадан. Народ идет и идет, а праздника-то фактически нет. Врубили иностранную музыку, девки пляшут и поют по-английски. И это в день России! – сокрушается Гульшат У.

Впрочем, большинство гостей праздника, даже несмотря на холодную и пасмурную погоду и пробки, остались довольны праздником и салютом. Многие отметили, что Кашкадан действительно преобразился, и теперь тут можно отдыхать вместе с семьей.