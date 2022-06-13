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Здоровье13 июня 2022 10:40

В Башкирии два человека скончались от коронавируса, еще 51 заболели

Общее число зараженных достигло 289556 человек
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за минувшие сутки двое человек скончались от коронавируса, об этом сообщили в региональном Минздраве. Днем ранее новых жертв ковида не регистрировалось. Общее число жертв вируса достигло 5714 жителей региона.

Что касается новых заболевших, то за последние 24 часа зарегистрирован 51 новый случай инфекции – общее число инфицированных достигло уже 289556 человек. Несмотря на то, что уровень заболеваемости в регионе значительно снизился с весны, ежедневное число заболевших пока остается стабильным. Также за последние сутки выздоровели 47 человек, всего – уже 283 251.