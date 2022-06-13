В Уфе начали строительство «Южных ворот» на выезде из города

Фото: уфимская мэрия

Накануне, во время празднования Дня города, уфимская администрация объявила о начале грандиозной стройки – «Южных ворот» на выезде из города. По проекту в ближайшие 2 года реконструируют улицу Пугачева, построят улицу Генерала Рыленко, а также транспортную развязку на пересечении этих улиц. По задумке дорожных строителей, после обновления выезд из города не только приобретет красивый вид, но и решится проблема с пробками.

Так уже в июле 2022 начнется реконструкция улицы Пугачева, где полностью перекроют участок от улицы Геофизиков до Бородинской. После реконструкции местные жители получат современную двухполосную дорогу. Также вдоль набережной Белой построят пешеходные, беговые и велодорожки, а также обновят более 30 км коммуникаций. Закончится стройка примерно в первой половине 2024 года.

Что касается стройки развязки на улице Генерала Рыленко, то она будет двухуровневой, а на улице будет 6 полос движения. Также будет построен путепровод в створе улицы Зайнаб Биишевой. Сейчас уже начались подготовительные работы и установка дорожных предупреждающих знаков.