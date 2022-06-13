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Общество13 июня 2022 8:18

Жителей Башкирии в июне ожидает уникальное астрономическое явление

В конце месяца планеты выстроятся в парад, и некоторые можно будет увидеть невооруженным глазом
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Нептун и Уран можно будет увидеть только в телескоп

Нептун и Уран можно будет увидеть только в телескоп

Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро жителей Башкирии ожидает потрясающее зрелище – настоящий парад планет, причем некоторые из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Как рассказали в пресс-службе уфимского планетария, парад планет – это астрономическое явление, при котором все планеты оказываются по одну сторону от Солнца. В конце июня их обзор будет особенно благоприятным, когда с 19 июня к планетам присоединится убывающая Луна. После этого уже с полуночи можно невооруженным глазом увидеть Сатурн, затем всходит Нептун, вот только его без телескопа разглядеть не получится. Примерно во втором часу ночи на востоке в созвездии Рыб всходит Юпитер, за ним огненно-красный Марс, а потом Уран, вот только его тоже можно разглядеть только в телескоп.

Уже почти на восходе на северо-востоке в созвездии Тельца всходит Венера, а за 40 минут до восхода Солнца, замыкая парад планет, всходит Меркурий – но, чтобы увидеть его на фоне разгорающейся зари, придется постараться.