Жителей Башкирии в июне ожидает уникальное астрономическое явление

Нептун и Уран можно будет увидеть только в телескоп Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро жителей Башкирии ожидает потрясающее зрелище – настоящий парад планет, причем некоторые из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Как рассказали в пресс-службе уфимского планетария, парад планет – это астрономическое явление, при котором все планеты оказываются по одну сторону от Солнца. В конце июня их обзор будет особенно благоприятным, когда с 19 июня к планетам присоединится убывающая Луна. После этого уже с полуночи можно невооруженным глазом увидеть Сатурн, затем всходит Нептун, вот только его без телескопа разглядеть не получится. Примерно во втором часу ночи на востоке в созвездии Рыб всходит Юпитер, за ним огненно-красный Марс, а потом Уран, вот только его тоже можно разглядеть только в телескоп.

Уже почти на восходе на северо-востоке в созвездии Тельца всходит Венера, а за 40 минут до восхода Солнца, замыкая парад планет, всходит Меркурий – но, чтобы увидеть его на фоне разгорающейся зари, придется постараться.