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Происшествия13 июня 2022 7:33

В Башкирии молодая женщина без прав протаранила электроопору

ДТП произошло накануне в селе Тирлянский Белорецкого района
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция

Накануне вечером в селе Тирлянский Белорецкого района произошло ДТП. 29-летняя местная жительница села за руль отечественной «пятерки», хоть у нее и не было водительских прав. В итоге женщина не справилась с управлением, съехала с дороги и протаранила электроопору. На помощь пострадавшей бросились другие водители, которые вызвали сокрую. С травмами горе-водительницу увезли в больницу, а дорожные полицейские сейчас выясняют, как вообще она оказалась за рулем.

Как уточнил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, за управление автомобилем без водительских прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.