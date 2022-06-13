Уфимцы пожаловались на страшный дом в центре города, который словно из фильмов ужасов

Фото: соцсети

Уфимцы пожаловались на разрушенный барак, а точнее – его руины после сноса, которые никто не спешит вывозить. Речь идет об расселенном и снесенном бараке на улице Малая Трактовая в Ленинском районе – по словам местным жителях, в руинах часто играют дети, а это очень опасно, ведь в любой момент они могут оказаться под завалами мусора. Своей жалобой горожане поделились на странице Радия Хабирова в соцсетях.

- Боимся, что нас услышат только после очередного пожара. Администрация не реагирует, даже советуют нам сами убрать мусор, как будто это нашу собственность снесли! – возмущается на местная жительница Самсура Г.

На обращение горожанки поспешили ответить представители районной администрации.

- В 2022 году запланированы работы по сносу 6 домов. Расселенный дом, к сожалению, в данный перечень домов не попал, но администрацией района будут приняты меры по сносу и вывозу строительного мусора вышеуказанного объекта в 2022 году, - пообещали чиновники.

Фото: соцсети

Такой ответ оставил местных жителей в замешательстве: мол, зачем было рушить дом, если средств на вывоз строительного мусора не нет.

- Зачем надо было его разрушать? Стоял бы целый! Что бы вы делали, если бы перед вашим домом была такая разруха? Если почистить, там была бы отличная площадка для детей! Жители улицы помогли бы, - сетуют уфимцы.