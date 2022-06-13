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Общество13 июня 2022 6:33

В Минздраве Башкирии рассказали, какие прививки родители чаще всего отказываются делать своим детям

Больше всего отказов поступает на вакцинацию от гепатита В и туберкулеза
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Абсолютное большинство родителей выступает за обязательные прививки своим детям

Абсолютное большинство родителей выступает за обязательные прививки своим детям

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минздраве Башкирии рассказали, от каких прививок чаще всего отказываются родители, приводя своих детей на вакцинацию. Так, больше всего отказов поступает на прививку от вирусного гепатита В и туберкулеза – такие данные приводит издание UfacityNews.ru со ссылкой на статистику ведомства. В прошлом году от этих опасных заболеваний привили 96,1 и 97,4% детей. Возможно, это связано с тем, что первые прививки проводят еще в роддоме с согласия матерей, и не все решаются вакцинировать малыша сразу же после рождения.

При этом в ведомстве отмечают, что в большинстве родители не отказываются от обязательных профилактических прививок своим детям, и цифры по вакцинации остаются высокими и растут с каждым годом. Так, если в 2020 году все обязательные прививки до года получили 98,1% детей, то в 2021 эта цифра составила уже 98,2%.