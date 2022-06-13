Даже кроссовки слетели: в Уфе иномарка сбила мотоциклиста

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Накануне в уфимской Черниковке произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Как рассказали очевидцы в соцсетях, ДТП произошло в 18.40 напротив ДК УМПО, где иномарка Honda Civic сбила водителя двухколесного транспорта.

- Виноват водитель «Хонды». Он пересек двойную сплошную, тем самым выехал на «встречку». Мотоциклист жив, но были видны повреждения мягких тканей на руке и ноге, - рассказывает свидетель аварии Алексей А.

- Я мимо проезжала, он смотрел на меня. На асфальте лежал. Кроссовки слетели. Дальше не знаю, у меня зеленый загорелся, поехала. Там, кто на остановке был, звонили в скорую, - уточняет еще одна очевидица ДТП Кира М.

В итоге мотоциклист отделался только травмами – его увезли в больницу. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 4 автомобильные аварии, в которых 6 человек получили травмы, - добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.