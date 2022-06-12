Будет теплее, но ливни никуда не уйдут: в Башкирии на следующей неделе ожидаются дожди и грозы

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на следующей неделе ожидаются дожди и грозы. Это следует из данных, опубликованных метеорологическим ресурсом «Gismeteo».

Понедельник, 13 июня, выдастся более теплым, нежели воскресенье, но все же прохладным: температура воздуха днем составит +18°. Также ожидается переменная облачность и не особо сильным ветром.

В последующие два дня столбики термометров поднимутся уже выше +20°, а на 15 июня синоптики даже прогнозируют ясное безоблачное небо. Но, увы, счастье будет недолгим.

В оставшиеся четыре дня недели жителей республики ждет пускай и теплая, но очень дождливая погода. 17 и 19 июня даже прогнозируются грозы.