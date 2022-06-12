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Общество12 июня 2022 16:57

Делегация Башкирии на ПМЭФ-2022 проведет более 30 деловых встреч

Форум пройдет с 15 по 18 июня
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

Делегация Башкирии на ПМЭФ-2022 проведет более деловых 30 встреч. Об этом рассказало правительство республики.

На встречах будут обсуждаться вопросы в транспортной, промышленной, сельскохозяйственной отраслях. Планируется также подписание ряда соглашений, связанных с проектами «Забелье» и «Большой Урал», а также со строительством нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и лицея-интерната.

Напомним, Петербургский экономический форум пройдет в северной столице России с 15 по 18 июня 2022 года. Башкирию на площадке форума представит внушительная делегация, которую возглавит глава республики Радий Хабиров.