В Уфе поиски пропавшего 90-летнего дедушки завершились чудесным спасением

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В Уфе поиски пропавшего 90-летнего мужчины завершились чудесным спасением. Захватывающую история про то, как был найден живыми и здоровым Альянс Адельшин рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сообщение о пропаже Альянса Мирсаитовича поступило отряду 8 июня от его супруги. Волонтеры незамедлительно начали поиски. Сначала дедушку пытались найти посредством городских камер наблюдения, и сначала это удалось сделать. Мужчину обнаружили недалеко от уфимского парка, но затем его след потерялся.

Более суток волонтеры обзванивали больницы и полицейские участки, но тщетно – дедушка как будто сквозь землю провалился. И родственники, и поисковики уже было начали терять надежду, но вдруг раздается телефонный звонок!

Девушка Гуля увидела пост о пропаже Альянса Мирсаитовича в группе «Лиза Алерт», и, возвращаясь домой с ребенком, увидела на улице знакомое лицо – это и был пропавший дедушка. Женщина немедленно связалась с волонтерами и спустя пару часов мужчина уже был в кругу близких.