Радий Хабиров посидел на деревянной кунице в уфимском парке

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров показал скульптуру куницы, которая появится в парке в Уфе. О необычном арт-объекте руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Как поведал глава региона, скульптуру вырезали из цельного дуба мастера из Башкирии. Совсем скоро фигуру можно будет увидеть в одном из уфимских парков.

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечается День России и День города Уфа. Радий Хабиров на своей личной странице в соцсетях посоветовал походящий напиток, отметить эти два знаменательных праздника.