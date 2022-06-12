В Башкирии в последний день выходных ожидаются дожди и грозы

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 13 июня, в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Это следует из прогноза, который опубликовали специалисты регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а местами даже и грозы. Ветер будет северо-западный 5-10м/с, прогнозируются порывы до 14 м/с.

Ночью будет прохладно, термометры покажут температуру в +5, +10°. А вот днем будет уже потеплее – +16, +21°.

Автомобилистам на дорогах республики будет завтра комфортно, поскольку туманов не предвидится, и видимость будет хорошая.