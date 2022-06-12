В Башкирии суточный прирост заболевших COVID-19 снизился до уровня октября 2020 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусом снизился до уровня октября 2020 года. Это следует из данных, опубликованных региональным Оперативным штабом.

За прошедшие сутки COVID-19 заразилось 56 жителей республики, подобный уровень заболеваемости был 13 октября 2020 года, когда в Башкирии ковид был диагностирован у 58 пациентов. Общее число инфицированных в регионе в настоящее время составляет 289 505 человек.

Также сегодня количество умерших из-за ковида в республике застыло на отметке в 5 712 человек – за минувшие 24 часа не умер ни один пациент.

Побороть же коварную болезнь за прошедший день удалось 54 жителям Башкирии, всего излечилось от коронавируса в республике 283 204 человека.

Всего от COVID-19 вылечились 283 204 человека, в том числе 54 выздоровели за минувшие сутки.