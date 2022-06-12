Хабиров посоветовал напиток для празднования Дня России и Дня города

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях посоветовал напиток для празднования Дня России, Дня города Уфа и дня рождения Салавата Юлаева.

В своей публикации руководитель региона разместил видео, в котором заявил, что праздники 12 июня в Башкирии отмечаются башкирским кумысом. Хабиров показал, в каких бутылках его сейчас выпускают.

– Кумыс этот – очень высокого качества. Всем здоровья и с праздниками! – написал глава Башкирии.

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечается День России и День города Уфа. С поздравительными обращениями к жителям Башкирии уже обратились глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и президент России Владимир Путин.