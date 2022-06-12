Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2022 11:20

Хабиров вместе с уфимцами отпраздновал День России и День города

На одной из городских площадок руководитель республики произнес торжественную речь
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: t.me/podslushanorb

Фото: t.me/podslushanorb

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в мероприятиях посвященных Дню России, а также поздравил уфимцев с Днем города.

На фестивале «Уфа – праздничная», состоявшемся на улице Ленина, руководитель республики произнес торжественную речь.

– Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, улыбок, уверенности. Мы постараемся сделать все, чтобы Уфа была самым красивым городом России, – заявил Хабиров.

Напомним, сегодня с Днем России Радия Хабирова и жителей Башкирии поздравил Владимир Путин. Свои поздравления руководителю республики направил премьер-министр страны Михаил Мишустин.