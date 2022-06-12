Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2022 10:34

Жителей поселка под Уфой испугало нашествие огромных пауков

Членистоногих было обнаружено в поселке Преображенский
Захар ЯКОВЛЕВ

Жители поселка под Уфой пожаловались на нашествие огромных пауков. Членистоногие необычной формы и размера были обнаружены в поселке Преображенский.

– У нас на участке, похоже, тарантулы завелись. Размером три-четыре сантиметра, – описал пауков местный житель.

Напомним, год назад жителей Башкирии постигла напасть в виде нашествия саранчи. Насекомые тогда заполонили всю дорогу между населенными пунктами Билялово и Уметбаево. Один из местных жителей опубликовал видео, на котором продемонстрировал бампер своего автомобиля, облепленный мертвой саранчой.