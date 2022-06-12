В Башкирии столкнулись «Chevrolet Niva» и пассажирский «НефАЗ»: пять человек пострадало

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня в полдень, 12 июнь, в Бирском районе Башкирии столкнулись «Chevrolet Niva» и пассажирский «НефАЗ». Детали произошедшей аварии рассказали сотрудники пресс-службы региональной ГИБДД.

ДТП произошло на шоссе Уфа-Янаул. «Нива» и автобус столкнулись лоб в лоб. В результате случившегося пострадало пять человек: водитель «Шевроле», его пассажир, также три пассажира «НефАЗа», все были госпитализированы.

Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, автобус осуществлял перевозку по маршруту «Уфа-Янаул», в транспорте находилось 28 пассажиров.

На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Все подробности произошедшего уточняются.