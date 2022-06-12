В Башкирии в аварии погибла 55-летняя пассажирка «Skoda Octavia»

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера, 11 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии в жутком ДТП погибла 55-летняя женщина. О трагедии рассказала пресс-служба республиканского ГИБДД.

Авария случилась недалеко от садового товарищества «Ильмень». Автомобиль «Skoda Octavia» под управлением 35-летнего уфимца улетел в кювет. В результате произошедшего 55-летняя пассажирка от полученных увечий скончалась прямо на месте случившегося.

В момент аварии, как показало освидетельствование, водитель иномарки был пьян. На литр выдыхаемого воздуха алкотектор показал 1,029 мг алкоголя. По факту ДТП в настоящее время правоохранителями проводится проверка.

Напомним, вчера, 11 июня, в Башкирии произошла еще одна страшная авария. В Ишимбайском районе в результате ДТП погибли водитель и пассажир «Volkswagen Touareg», оба были непристегнуты.