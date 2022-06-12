Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил уфимцев с Днем города

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей башкирской столицы и ее гостей с Днем города и Днем России. Свое обращение к гражданам глава городской администрации опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

– Хочу поблагодарить каждого за неоценимый вклад в развитие нашего прекрасного города. Каждый день мы работаем над тем, чтобы город становился лучше. И сегодня мы должны понять, что мы будем делать дальше, какие задачи мы будем перед собой ставить для того, чтобы наша столица развивалась более динамично, – отметил Мавлиев.

Напомним, сегодня с Днем России Радия Хабирова и жителей Башкирии поздравил Владимир Путин. Свои поздравления руководителю республики направил премьер-министр страны Михаил Мишустин.