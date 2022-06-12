В Башкирии в ДТП погибли непристегнутые водитель и пассажир «Volkswagen Touareg»

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера, 11 июня, в Ишимбайском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли два человек и еще один человек получил тяжелые травмы. Подробности происшествия рассказала пресс-служба региональной ГИБДД.

ДТП случилось на шоссе Уразбаево-Иткулово. Из предварительных данных следует, что «Volkswagen Touareg» под управление 32-летнего местного жителя улетел в кювет и перевернулся верх дном. В результате случившегося водитель и его 24-летний пассажир от полученных травм скончались прямо на месте. Еще один пассажир получил серьезные увечья, его госпитализировали в в местную больницу.

Как стало известно инспекторам, погибшие во время аварии не были пристегнуты ремнем безопасности, из-за чего в момент случившегося их выбросило из автомобиля.