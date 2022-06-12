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Общество12 июня 2022 5:20

Владимир Путин поздравил Радия Хабирова и жителей Башкирии с Днем России

Свои поздравления руководителю республики также направил и премьер-министр страны
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин поздравил Радия Хабирова и жителей Башкирии с Днем России. Об этом рассказала пресс-служба руководителя республики.

В своем обращении Путин заявил, что праздник, посвященный Дню России, дорог всем, кто гордится родиной и чтит традиции патриотизма и служения стране.

– И, конечно, он [праздник] символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее. Желаю Вам всего самого доброго, – написал президент России Хабирову.

Свои поздравления главе Башкирии направил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он пожелал руководителю республики и его близким здоровья, благополучия и успехов.