Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин поздравил Радия Хабирова и жителей Башкирии с Днем России. Об этом рассказала пресс-служба руководителя республики.

В своем обращении Путин заявил, что праздник, посвященный Дню России, дорог всем, кто гордится родиной и чтит традиции патриотизма и служения стране.

– И, конечно, он [праздник] символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее. Желаю Вам всего самого доброго, – написал президент России Хабирову.

Свои поздравления главе Башкирии направил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он пожелал руководителю республики и его близким здоровья, благополучия и успехов.