В Башкирии показали первых добровольцев батальона Шаймуратова

Фото: Алик Камалетдинов (vk.com/id16910854)

Инициатор создания добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов впервые показал бойцов, прошедших отбор. В своих социальных сетях он поздравил всех соотечественников с наступающим Днем России и выложил фотографии будущих добровольцев в форме. На снимках добровольцы были в масках, закрывающих лица.

Алик Камалетдинов подчеркнул, что бойцы на фото прошли все этапы отбора и готовы подписать контракт. По его словам, это произойдет уже на следующей неделе.

- На ребятах различные варианты формы, которой будут обеспечены все военнослужащие батальона за счёт средств крупных компаний и предприятий республики, - написал Алик Камалетдинов.