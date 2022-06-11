Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин представил публике свою избранницу

Фото: соцсети Григория Панина

Сегодня, 11 июня, капитан уфимского «Салавата Юлаева», 36-летний защитник Григорий Панин опубликовал в своих социальных сетях свадебные фотографии. В посте спортсмен не стал ничего писать, лишь показал снимки, где он вместе со своей избранницей позируют на фоне Дворца бракосочетаний Московской области.

На фото, опубликованных в соцсетях, молодожены предстали в нестандартных, но все же свадебных нарядах. В комментариях с днем свадьбы их уже поздравили сотни пользователей.

Напомним, Григорий Панин перешел в уфимский «Салават Юлаев» летом 2017 года и вскоре стал капитаном команды. Действующий контракт защитника рассчитан до конца следующего сезона.