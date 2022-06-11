Какие улицы перекроют в Уфе на День города-2022

На фото: схема движения общественного транспорта в центре Уфы на 12 июня 2022 года

В предстоящее воскресенье, 12 июня, в Уфе будут праздновать День города и День России. Городские власти планируют перекрыть движение транспорта на некоторых улицах в историческом центре башкирской столицы. Дороги перекроют с раннего утра – ограничения введут с 04:30 и до 16:00 часов.

По данным пресс-службы уфимской мэрии, завтра в связи с праздничными мероприятиями перекроют движение по следующим участкам городских улиц:

- На улице Ленина участок от перекрестка с Пушкина и до Коммунистической;

- На Пушкина перекроют участок от пересечения с Советской до улицы Мустая Карима;

- Коммунистическую перекроют от пересечения с Ленина и до Чернышевского;

- Улицу Мустая Карима перекроют от Коммунистической до Чернышевского.

Общественный транспорт также будет ходить по измененным маршрутам. Схема движения указана на карте.

Власти Уфы просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.