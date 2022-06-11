За сутки жертвами коронавируса в Башкирии стали еще два человека

Фото: Рустем Ахунов

Несмотря на приостановку масочного режима в Башкирии, региональный Минздрав не перестал публиковать статистику заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба республики по борьбе с распространением COVID-19, за прошедшие сутки был зарегистрирован еще 61 случай заражения. Таким образом, за все время с начала пандемии коронавируса, в республике общее количество инфицированных достигло 289 449 человек.

Как отметили в Минздраве Башкирии, всего от коронавируса вылечились 283 150 человек. В том числе с полным выздоровлением выписались за прошедшие сутки 28 человек. От ковида и его последствий за это же время скончались двое пациентов.