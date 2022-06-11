В Башкирии подтвердили гибель во время спецоперации на Украине контрактника Рамзаля Нафикова

vk.com/arturzaripov74

себя в социальных сетях информацию о гибели во время спецоперации на Украине контрактника Рамзаля Нафикова. Молодой человек был уроженцем села Елбулактамак. О дате прощания с военным глава района не сообщил.

- Он был веселым, смелым и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Таким и останется в сердцах всех земляков, - написал Артур Зарипов.

Глава района также выразил соболезнования родным и близким Рамзаля Нафикова.

- Невозможно передать словами скорбь, которую переживает каждый из нас. Выражаю глубокие соболезнования близким погибшего. Весь Бижбулякский район скорбит вместе с вами, - написал Зарипов в своих социальных сетях.