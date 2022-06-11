Жительница Башкирии своей пламенной поддержкой на сабантуе развеселила народ и прославилась на всю страну

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На днях в Мелеузе праздновали сабантуй – традиционный праздник башкирского и татарского населения Башкирии, отмечаемый по окончании весенних полевых работ. Присутствовали на праздничных торжествах корреспонденты местного телевидения. Они-то и засняли на камеру курьезные и очень веселый случай.

По давней традиции, на сабантуях соревнуются в силе и ловкости в разных дисциплинах. Одно из таких соревнований – взобраться по смазанному жиром высокому столбу и забрать оттуда прикрепленный на верхушке приз. Как раз во время такого состязания и произошел забавный случай.

На кадрах, которые уже разлетелись по всей стране, видно, как местная жительница очень громко и эмоционально поддерживает парня, который лезет по столбу.

- Солнышко, давай! Я тебя люблю, давай! Мой сыночек, давай! Чуть-чуть осталось. Маленечко-маленечко! Давай-давай, молодец, - подбадривает женщина снизу. Когда к ней подходят корреспонденты и спрашивают, кем ей приходится этот молодой человек, ответ просто поражает съемочную группу.

- Я вообще его не знаю, - спокойно отвечает жительница Мелеуза. Видеоролик мгновенно разлетелся по соцсетям и мессенджерам и прославил жительницу Башкирии.