В Башкирии из-за непогоды на трое суток перекрыли движение на сельской дороге

Фото: Минтранс Башкирии

С 12 часов 11 июня и до 12 часов 14 июня в Иглинском районе временно перекрыта дорога между Тавтиманово и Кудеевским. Как пояснили в пресс-службе Минтранса Башкирии, движение закрыто для всех видов транспорта с 14 по 20 километр дороги Иглино-Красный Восход включительно. Напомним, именно этот участок дороги был перекрыт с 9 июня и сегодня, 11 июня, движение должно было быть восстановлено.

Как известно, всю неделю в Башкирии шли обильные дожди и из-за этого был размыт участок между Тавтиманово Кудеевским. Проезжая часть оказалась непригодной и даже опасной для движения автомобилей. Альтернативный вариант объезда представлен на карте.