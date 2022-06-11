В Башкирии на болоте обнаружили разбитую машину: рядом лежало бездыханное тело водителя

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 10 июня, в Балтачевском районе Башкирии произошла жуткая авария. По данным Госавтоинспекции, ближе к вечеру на 46 километре дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, съехавший с дорогие автомобиль «Hyundai Solaris». По всей видимости, машина вылетела с дороги и попала в болото. Очевидцы обнаружили машину в кустарной роще, а рядом лежало тело 67-летнего водителя.

По одной из версий, которую рассматривают сотрудники ГИБДД, житель Татарстана за рулем легковушки не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в кустарники и низкорослые деревья. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, назначен ряд экспертиз, которые помогут пролить свет на произошедшее.

Всего же по данным ГИБДД по Башкирии, за минувшие сутки в республике произошло 12 автомобильных аварий, в которых погибли два человека и еще 13 получили различные травмы.