В Башкирии на сельской дороге опрокинулся внедорожник: два человека погибли, один в тяжелом состоянии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 11 июня, в Ишимбайском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и еще один получил тяжелые травмы. По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла около 10 часов утра на восьмом километре сельской дороги Уразбаево-Иткулово. Предварительно, 32-летний местный житель за рулем «Volkswagen Touareg» не справился с управлением, и машина вылетела с дороги в кювет. Автомобиль перевернулся, а всех находившихся в нем людей выбросило.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии погиб сам водитель и его 24-летний пассажир. Еще один 32-летний пассажир находится в тяжелом состоянии – его срочно госпитализировали в местную больницу. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, подробности ДТП уточняются. Известно, что водитель и пассажиры вылетели из машины, так как не были пристегнуты ремнями безопасности.