В УГНТУ подвели итоги конкурса «Я помню. Я горжусь!»

Торжественную церемонию награждения украсили концертные номера студен

Торжественная церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса видеороликов «Я помню. Я горжусь», посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 10 июня в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

Ректор УГНТУ Олег Баулин выступил инициатором и организатором творческого состязания патриотической направленности, которое проводилось под эгидой Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк».

В конкурсе приняли участие 120 авторов и авторских коллективов из городов и районов Республики Башкортостан, а также талантливая видеокоманда из Беларуси во главе с Дарьей Васильевой - студенткой Белорусского государственного университета из г. Минск. В течение месяца видеоролики транслировались в социальных сетях УГНТУ. Жюри в составе кинорежиссера Булата Юсупова, кинокритика Владимира Жерехова и члена Союза дизайнеров России Вилура Шакирова подвели итоги: пять работ признаны лауреатами, 28 участников стали дипломантами и 65 получили сертификаты участников.

Награждение участников конкурса стало замечательным праздником, собравшим представителей разных поколений, разных национальностей и разных сфер деятельности. Всех их объединяло чувство гордости за историю своей Родины, чувство ответственности за её будущее. Школьники и их родители, студенты колледжей и вузов, представители депутатского корпуса, органов государственного управления, промышленных предприятий, финансовых структур стоя приветствовали ветерана Великой Отечественной войны, члена Совета старейшин Комитета ветеранов РБ Кашшафа Аглетдиновича Самигуллина, отдавая дань уважения всем, кто защищал нашу Отчизну в суровые годы войны.

С волнением, не скрывая слёз, зрители смотрели видеоролик «Девять страничек», признанный победителем. Его сняли ученики 5 «Д» класса Физико-математического лицея № 93 (г. Уфа). Девять страничек дневника Тани Савичевой, девочки блокадного Ленинграда, стали основой проникновенного рассказа о цене жизни и смерти.

Второе место завоевала работа коллектива 1-10 классов лицея № 93 (г. Уфа), дав современное осмысление стихотворению Эдуарда Асадова «Помните». Третье место разделили авторский коллектив студентов и школьников из г. Октябрьский и села Кандры Туймазинского района, ученик 7 «А» класса Баймакского лицея-интерната Газинур Алтынбаев и Нурсултан Хасанов и ученик 2 «В» класса гимназии № 82 (г. Уфа).

Дипломы Лауреатам конкурса вручали министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова и ректор УГНТУ Олег Баулин

Дипломы Лауреатам конкурса вручали министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова и ректор УГНТУ Олег Баулин.

Ленара Хакимовна поблагодарила ректора за поданную им идею конкурса. «Благодаря этому конкурсу, слово «патриотизм» зазвучало по-новому», – подчеркнула она.

«У нас каждый день должен быть Днём Победы, – так обозначил цели патриотического воспитания Олег Александрович. – Важно каждый день делать что-то, что двигало бы нас вперед, хотя бы одно доброе дело! Ветеранов всё меньше, и на нас ложится ответственность – сохранить историческую память».

Руководитель управления следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, полковник юстиции Евгений Лагацкий, в числе других вручавший дипломы участникам, выразил общую мысль: «Я спокоен – дело патриотизма в надежных руках».

«Вы все – молодцы! – поздравил школьников и студентов депутат Совета городского округа г. Уфа Сергей Бубличенко. – Вы делаете очень хорошее дело. Я смотрел сюжеты, это так проникновенно!»

Вадим Курилов, координатор акции «Бессмертный полк» в Уфе, также поблагодарил УГНТУ и ректора за организацию конкурса и поздравил всех с наступающим праздником – Днем России.

Участники конкурса получили не только дипломы и сертификаты, им также вручили подарки депутаты, руководители высоких рангов – все эти взрослые занятые люди нашли время, чтобы поздравить ребят.

Торжественную церемонию награждения украсили концертные номера студентов – участников творческих коллективов УГНТУ.

Партнерский материал.