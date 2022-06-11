Мэрия Уфы попытается повторно продать памятник архитектуры усадьбу Бухартовского

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Накануне стало известно, что конкурс по продаже с последующей реконструкцией усадьбы Бухартовских в Уфе признан несостоявшимся. Недавно прошел аукцион, который выиграла компания «Стром». С ней то и должны были подписать контракт на продажу за 5,7 млн рублей. Но представители фирмы не явились на подписание, и мэрия Уфы приняла решение отменить результаты аукциона.

В итоге, многострадальный памятник архитектуры «Городская усадьба Бухартовских», расположенный на улице Аксакова, будет вновь выставлен на торги. На данный момент этот дом поставлен на охрану: мэрия Уфы недавно наняла охранную фирму. Правда, вряд ли в этом практически уничтоженном особняке осталось хоть что-то ценное.

Памятник истории и архитектуры «Городская усадьба Бухартовских» несколько раз горела, туда постоянно забирались мародеры или бездомные. Состояние здания вызывает опасения. Власти Уфы уже много лет пытаются продать дом, который находится в собственности города.