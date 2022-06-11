В Башкирии простились с погибшем во время спецоперации на Украине старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым

Фото: «Сибайский рабочий»

Накануне в Сибае родные, близкие и сослуживцы простились с погибшем во время спецоперации на Украине старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым. Он погиб при исполнении воинского долга и был похоронен с почестями на городском кладбище.

Церемония прощания и траурный митинг прошли 10 июня на территории Центра детского творчества в родном для Ильсура Сибае. Попрощаться с ним пришли десятки горожан. Известно, что в этом году Ильсур Яньюлдашев должен был защитить диплом технологического факультета в сибайском филиале БашГУ.