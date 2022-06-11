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Общество11 июня 2022 5:26

В Башкирии из-за дождей в 10 районах перенесли празднование сабантуев

Новый график народных праздников установил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Традиционные сабантуи в некоторых районах перенесли на более поздние сроки

Традиционные сабантуи в некоторых районах перенесли на более поздние сроки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 10 районах Башкирии из-за проливных дождей перенесли празднование сабантуев. Соответствующий указ подписал накануне глава республики Радий Хабиров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, по данным синоптиков, за начало июня 2022 года в Башкирии уже выпала месячная норма осадков. Аномальные ливни нанесли значительный ущерб, а ураганный ветер повалил сухие деревья в городах. Из-за непогоды некоторые районные администрации приняли решение перенести празднование народного праздника – сабантуя.

Праздник в честь окончания весенних полевых работ перенесли в Белорецком, Бирском, Благовещенском, Бурзянском, Иглинском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Федоровском и Чишминском районах. Новые даты проведения праздников можно узнать по ссылке.