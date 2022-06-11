В Уфе врачи удалили у беременной женщины опасную 20-сантиметровую опухоль

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Недавно в Уфе врачи провели уникальную операцию. Они удалили 20-сантиметровую опухоль весом около одного килограмма у беременной женщины. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на Минздрав Башкирии, врачи обнаружили у женщины опухоль матки во время обычного обследования. За время беременности размеры опухоли увеличились практически в два раза.

В последствии женщину прооперировали на 30 неделе беременности и удалили опухоль. А затем роженица через кесарево сечение родила здоровую девочку – 3,6 килограмм. Роды проходили в роддоме №3 и прошли хорошо. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Как рассказали корреспондентам ГТРК «Башкортостан» в Минздраве Башкирии, врачи сохранили репродуктивные органы женщине, и она вновь сможет стать мамой.