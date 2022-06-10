В районе Башкирии обнаружили в доме тело его хозяина

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сегодня, 10 июня, утром сообщили о гибели 60-летнего жителя деревни Ялгыз-Нарат Татышлинского района. По данным ведомства, мужчина скончался в пожаре.

По предварительной информации, огонь начал распространяться ранним утром в доме на Кольцевой улице. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что пожар разгорелся внутри строения.

Тело хозяина дома нашли во время тушения пожара. Над причинами произошедшего работает дознаватель МЧС вместе со следственно-оперативной группой.