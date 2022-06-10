В Белорецком районе Башкирии затопило дорогу между двумя селами

Фото: Фарит Гумеров

Глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что 9 июня затопило участок дороги между Зуяково и Габдюково в Белорецком районе. Длина подтопления составила 30 метров, вода поднялась на 10 см.

По предоставленной информации, причиной стал резкий подъем уровня воды в Инзере. На сегодняшний день река поднялась на 179 см выше по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня 339 см.

Гумеров уточнил, что движение пока что на затопленном участке не перекрыто. Спасатели отслеживают ситуацию.