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Общество10 июня 2022 16:08

В Белорецком районе Башкирии затопило дорогу между двумя селами

Проливные дожди вызвали резкий подъем Инзера
Источник:kp.ru
Фото: Фарит Гумеров

Фото: Фарит Гумеров

Глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что 9 июня затопило участок дороги между Зуяково и Габдюково в Белорецком районе. Длина подтопления составила 30 метров, вода поднялась на 10 см.

По предоставленной информации, причиной стал резкий подъем уровня воды в Инзере. На сегодняшний день река поднялась на 179 см выше по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня 339 см.

Гумеров уточнил, что движение пока что на затопленном участке не перекрыто. Спасатели отслеживают ситуацию.