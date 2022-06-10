Зоны стенда Башкирии на ПМЭФ-2022 будут выполнены в виде юрты и кабины вертолета

Вертолет Ка-32А11ВС Фото: vk.com/radiyhabirov

Функционально-тематические зоны стенда Башкирии на Петербургском экономическом форуме будут выполнены в виде юрты и кабины вертолет.

Инсталляция юрты будут использовать для трансляции презентационных материалов о республике. А в зоне, которая будет выполнена в виде кабины многоцелевого вертолета Кa-32А11ВС, будет расположена переговорная.

– Модель этого воздушного судна производится исключительно в Башкортостане, на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия. Во время переговоров гостям продемонстрируют имитацию взлета вертолета, а также создадут видимость облета окрестностей Башкирии, – пояснила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, Петербургский экономический форум пройдет в северной столице России с 15 по 18 июня 2022 года. Башкирию на площадке форума представит внушительная делегация, которую возглавит глава республики Радий Хабиров.