ГИБДД объявила о массовых проверках водителей в Уфе и Башкирии

ГИБДД проведет массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня вечером, 10 июня, в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом предупредила пресс-служба дорожной полиции.

– Также особое внимание будет уделено пресечению нарушений правил перевозки детей в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств, – передали в городской Госавтоинспекции.

О рейдах ГИБДД в целом по Башкирии объявил и начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов. По его словам, в преддверии и во время выходных дней в республике будет увеличен личный состав сотрудников.

– Экипажи ДПС будут усилены сотрудниками ГИБДД центрального аппарата. Они ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений дорожных правил, – пояснил Севастьянов.

Он призвал отказаться от управления транспортом в нетрезвом виде и уделять особое внимание детям: «Не оставляйте их одних без присмотра, не допускайте за руль транспортных средств. Соблюдайте правила перевозок».