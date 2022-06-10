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Общество10 июня 2022 11:45

В Уфе закрылся магазин популярного бренда мобильной техники

Стало известно, с чем это связано
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе закрылся официальный магазин китайского бренда мобильной техники Huawei

В Уфе закрылся официальный магазин китайского бренда мобильной техники Huawei

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе закрылся официальный магазин китайского бренда мобильной техники Huawei. Подразделения также закрылись в Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Москве. Сейчас в России продолжают функционировать 15 подразделений из 19.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник, магазины закрываются из-за дефицита продукции на складах и снижения спроса на смартфоны. Не исключено, что и оставшиеся торговые точки России тоже перестанут работать

Напомним, 10 июня в Уфе закрылись все рестораны «Макдоналдс». На филиале, который находится рядом с Гостиным двором, уже даже сняли вывеску.