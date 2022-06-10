От укусов клещей в Башкирии пострадали более 5,1 тыс. человек

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 5 111 человек, среди которых 1 820 детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 5 111 человек, среди которых 1 820 детей. Число пострадавших от нападения кровососов пока не превышает средние многолетние значения. Об этом 10 июня сообщил республиканский Роспотребнадзор.

– С начала года привито от клещевого энцефалита около 23 тыс. человек, планируется привить 36 тыс. человек, – передали в надзорном ведомстве.

На данный момент против клещей в Башкирии обработана территория общей площадью 1296,6 гектара. Всего по республике запланирована дезинсекция на 4 тыс. гектар.