В Башкирии 155 жителей находятся на госпитализации из-за коронавируса

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались два пациента Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 710 человек. Об этом 10 июня сообщил местный Минздрав.

Тем временем COVID-19 подтвердился еще у 65 жителей региона. Всего в Башкирии было зарегистрировано более 289,3 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом 283,1 тыс. человек, 71 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас инфекцию переносят 566 жителей республики: 155 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.