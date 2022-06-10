МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и сильном ветре

В ближайшие сутки на территории Башкирии прогнозируются грозы и сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие сутки на территории Башкирии прогнозируются грозы и сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

Как передали синоптики Башгидромета 11 июня в республике ожидается переменная облачность. Как в темное, так и светлое время суток по региону пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью упадет до +8, +13°. Днем столбики термометров покажут +17, +22°.

Напомним, сегодня утром из-за продолжительных дождей в одном из сел Башкирии затопило придомовые участки.