Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2022 8:52

Уроженца Башкирии посадили в колонию на 11 лет за участие в террористической организации

Приговор вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФСБ РБ

фото: ФСБ РБ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 47-летнему уроженцу Башкирии Азату Лукманову по уголовному делу об участии в террористической организации. Его отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Об этом 10 июня сообщила республиканская ФСБ.

Как рассказали в силовом ведомстве. Лукманов временно проживал в Москве. Он был участником запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Злоумышленник пропагандировал террористическую идеологию и вербовал в нее жителей Башкирии и Москвы. В ходе обыска у него были изъяты идеологические печатные издания, содержащие призывы к созданию единого исламского государства.