Уроженца Башкирии посадили в колонию на 11 лет за участие в террористической организации

фото: ФСБ РБ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 47-летнему уроженцу Башкирии Азату Лукманову по уголовному делу об участии в террористической организации. Его отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Об этом 10 июня сообщила республиканская ФСБ.

Как рассказали в силовом ведомстве. Лукманов временно проживал в Москве. Он был участником запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Злоумышленник пропагандировал террористическую идеологию и вербовал в нее жителей Башкирии и Москвы. В ходе обыска у него были изъяты идеологические печатные издания, содержащие призывы к созданию единого исламского государства.